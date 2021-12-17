طقس الإسماعيلية اليوم الجمعة.. مشمس واستمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الجمعة، طقسا مشمسا على كافة أنحاء المدينة والمراكز والقرى باللمحافظة، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات.

وظهرت الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح في الإسماعيلية بشكل واضح، مما تسبب في دفء الجو بالتزامن مع زوال الغيوم من السماء وظهورها صافية.

استمرار الطوارئ في المحافظة

واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية داخل شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي تحسبا لسقوط أي أمطار على المدينة.

وراجعت الشركة خطة الطوارئ وخطة انتشار السيارات مع محافظة الإسماعيلية لمتابعة حالة الطقس وتحديد نقاط تحرك السيارات حال وجود أي تجمع للأمطار.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، على استعداد السيارات وفرق الطوارئ وجاهزيتها للتحرك في مدن القناة الثلاث حال وجود أي طارئ.

على الجانب الآخر، وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، نائبه المهندس أحمد عصام بضرورة التواصل المستمر مع كافة رؤساء المراكز على مدار اليوم لمعرفة حالة الطقس وما يحدث داخل المراكز والمدن.

وطالب «بشارة» ربط المراكز والمدن بغرف الطوارئ والسلامة لسرعة التحرك حال حدوث أي طارئ مع سوء الأحوال الجوية.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية بالتزامن مع الطقس المشمس التي تشهده المحافظة خلال الساعات الحالية.

وظهرت شبورة خفيفة على طرق الإسماعيلية الزراعية، مثل طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ومحور 60 يونيو، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وسرعان ما اختفت في السابعة صباحا.

وانتشرت الخدمات المرورية على طريق الإسماعيلية الصحراوية ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس لتحذير المواطنين من تجاوز السرعات المقررة، كما انتشرت الأكمنة المرورية على الطرق.