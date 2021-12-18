ضبط صبي يقود ميكروباص بسوهاج.. مقطع فيديو بـ«فيسبوك» كشف الواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على صبي لقيادته سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق قرية «الروافع - الصلعا» بدائرة مركز سوهاج، وذلك عقب نشر مقطع فيديو على إحدى صفحات «فيسبوك»، أثناء قيادته للسيارة وتضرر الركاب من قيادته.

وتبين بعد القبض على الصبي أن السيارة ملك شقيقه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، لخطورتها على أمن وسلامة الركاب.

صبي يقود سيارة محملة بالركاب

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة الأمنية لمقطع فيديو على صفحة «فيسبوك» خاصة بأحد المواطنين، قام بحذفه لاحقاً، يتضمن قيام أحد الصبية بقيادة سيارة أجرة ميكروياص بدائرة مركز سوهاج على طريق «الصلعا – روافع القصير» بطريق فرعي وتضرر بعض الركاب منه.

حملة مرورية لضبط قائد السيارة

وكلف مدير أمن سوهاج بتنفيذ حملة مرورية داخل المدينة، وتمكنت من ضبط الطفل الذي ظهر في الفيديو، وتبين أنه يدعى «شعبان. ع. ش»، 16 سنة، طالب، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، وتم ضبط السيارة «أجرة سوهاج» برخصة تسيير تنتهي الأول من مارس 2022، ملك المدعو «أحمد. ع. ش» بولاية والده شقيق قائد السيارة، أمام موقف روافع القصير دائرة قسم أول سوهاج.

وتم التحفظ علي السيارة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.