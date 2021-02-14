طفل يقود سيارة بسرعة جنونية.. ومصدر أمني: نفحص الواقعة «صور»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لـ طفل يقود سيارة على طريق القاهرة - الزقازيق، ويظهر في الصور بجواره والده، وفي المقعد الخلفي سيدة، ويسير بسرعة جنونية، مطالبين بمحاكمة المتسبب فى السماح للطفل بقيادة السيارة، من جانبه قال مصدر أمني إنه يجري فحص الواقعة.

وكانت النيابة العامة، تصدت من قبل لظاهرة السماح لأطفال دون السن، بقيادة سيارات مملوكة لوالديهم، وخاصة أولئك الذين تسببوا فى وفاة آخرين، نتيجة عدم الاحتراز فى القيادة، والإهمال من الأسرة، وكانت آخرها ما أمر به المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس أب تسبب نجله فى وفاة طفل بمدينة شربين بالدقهلية.

وفي هذه الواقعة، سألت «النيابة العامة» والدَ الطفل المجني عليه وشاهديْنِ آخرينِ فأجمعوا على تسبب طفل في وفاة المجني عليه بصدمه بسيارة والده التي كان يقودها، وأنَّ الأخير كان يُعلِّم ابنه قيادتَها خلالَ أسبوعٍ سبَقَ الواقعة، كما سألت «النيابة العامة» الطفلَ المتسبِّبَ في الحادث، وعمره 11 عامًا، واعترف أنه قاد السيارة عقب مغادرة والده منها، وأنه صدم المجني عليه مما تسبب وفاته، وأكدت تحريات الشرطة اعتيادَ المتهم المذكور السماح لابنه بقيادة سيارته لتعليمه القيادة، وأنه يومَ الواقعة سلَّمه مفتاحها فقادها الطفل وصدم المجني عليه متسببًا في وفاته.

وفي واقعة مماثلة، أمرت النيابة العامة، بحبس أب تسبب نجله فى مقتل مواطنة بالقاهرة الجديدة، العام الماضي، فضلا عن صيدلي صدر قرار بحبسه أيضا، لتسبب نجله فى وفاة 4 أطفال فى أسيوط.

وفي نوفمبر الماضي، أمرت النيابة بحبس طفل تسبب في وفاة سيدتين وإصابة آخر بحادث سير بسوهاج، حيث أُخطرت النيابة باصطدام ميكروباص بسيدة ودراجة نارية يستقلها اثنان بشارع الجرجاوية دائرة قسم أول سوهاج، وهروب قائد المركبة، مما أسفر عن وفاة سيدتين وإصابة آخر، إذ أكدت تحريات الشرطة تسبب قائد المركبة في وفاة سيدة كانت تستقل الدراجة وأخرى كانت تسير بموقع الحادث، وإصابة قائد الدراجة.

وسألت النيابة قائد الدراجة فشهد باصطدام المركبة به من الخلف بغتة، وسألت شقيقةَ المتوفاة التي كانت تسير بموقع الحادث، فشهدت أن السيارة صدمت شقيقتها ودفعتها لأمتار، ثم رأتها أسفلها عقب توقفها، كما شاهدت النيابة تصويرًا للحادث سجلته إحدى آلات المراقبة، ظهر منه سير المركبة المتسببة في الحادث بسرعة عالية.