التحقيق في مصرع طفل يقود "توك توك" صدمته سيارة بالبدرشين

صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان طفل لقي مصرعه في حادث مروري بمنطقة البدرشين، بينما أصيب 5 أشخاص آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى البدرشين تحت تصرف النيابة العامة.

البداية تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق أبو ربع، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، مصرع طفل يدعى "مصطفى"، خلال قيادته توك توك، حيث اصطدم بسيارة نقل، ما أدى لمصرعه، وإصابة الركاب الذين يتولى توصيلهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.