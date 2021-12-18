رد حاسم من التعليم على استكمال الدراسة بعد ظهور حالات أوميكرون في مصر

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2021-2022، يسير بصورة منتظمة ولا يوجد لدينا أي مشكلات أو أزمات من شأنها تهديد سير العملية التعليمية، مؤكدا على أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خاصة مع ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مشددا على أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل من أجل استكمال العام الدراسي الجديد، مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن متحور كورونا الجديد.

وزير التعليم: لن تؤجل الدراسة بسبب أوميكرون

وحسم وزير التعليم، خلال حديثه لـ«الوطن»، قرار استكمال الدراسة بعد ظهور حالات أوميكرون في مصر، قائلاً: «لن تؤجل الدراسة وسنستكمل العام الدراسي الجديد بالحضور في المدارس رغم متحور كورونا الجديد أوميكرون»، مؤكدا على أن عودة استكمال الدراسة في المنازل تؤثر سلبا على مستويات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وزير التعليم: لا تخوفات من أوميكرون والدراسة منتظمة

وأوضح شوقي، أنه لا توجد أي تخوفات من متحور كورونا الجديد أوميكرون، وأن الدراسة منتظمة في المدارس، مشددا على تنفيذ إجراءات صارمة داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا على أن اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا لم تتحدث عن تأجيل الدراسة بسبب ظهور حالات أوميكرون في مصر.

وزير التعليم: الالتزام بارتداء الكمامات داخل المدارس يجنبنا مخاطر أوميكرون

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الالتزام بارتداء الكمامات الطبية من قبل الطلاب والمعلمين والإداريين داخل المدارس سيجنبنا مخاطر متحور كورونا الجديد أوميكرون، منوهاً إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، مؤكدا على أن العام الدراسي الجديد سيتم استكماله مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن متحور كورونا الجديد أوميكرون.