مستشار الرئيس للشؤون الصحية يعلق على اكتشاف 3 حالات أوميكرون في مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشوؤن الصحية، إن وزارة الصحة في بيانها الأخير، شرحت تفاصيل اكتشاف 3 حالات مصابة بفيروس كورونا من سلالة أوميكرون في مصر، حيث أن المتحور الجديد من فيروس كورونا منتشر في بلاد كثيرة، وأول من أعلنت عن رصده كانت دولة جنوب أفريقيا يوم 24 نوفمبر الماضي.

تاج الدين: الحكومة عملت إجراءاتها الاحترازية وحدت من السفر

وأوضح «تاج الدين»، خلال تصريحات خاصة له لـ«تلفزيون الوطن»، أن التحورات في الفيروسات هو أمر عادي ويحدث، وقد تحدث تغييرات أخرى وأنواع كثيرة في التحور الجديد، «الحكومة عملت إجراءاتها الاحترازية، وحدت من السفر المباشر إلى بعض البلاد المصابة في هذا الوقت».

تاج الدين: الدولة شددت من إجراءاتها الاحترازية في المواني والمطارات قدر المستطاع

ولفت إلى أن هناك عددا من الحالات القادمة إلى مصر عن طريق غير مباشر سواء لمصريين أو غير مصريين، في حين تشدد الدولة من إجراءاتها الاحترازية في المواني والمطارات قدر المستطاع، وهي من اكتشفت الحالات الإيجابية الثلاث للمتحور الجديد، وأعلنت الوزارة تفاصيلهم، وتم عزل الحالات وعلاجها.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشوؤن الصحية، أن تحور فيروس كورونا، سيدفع المواطنين لأن يكونوا أكثر حرصا في الالتزام بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن اللقاحات مازالت مؤثرة لمنع إصابة المريض بمضاعفات خطرة: «اللي مخدش اللقاح ياخده، واللي خد الأولي ياخد التانية، والوزارة أعلنت عن الجرعة التعزيزية الثالثة للفئات المعلن عنها، واكتشاف المتحور الجديد يدفع المؤسسات للتعقيم والرش».

وأكد أن فيروس كورونا أو المتحور الجديد أو الإنفلونزا العادية مازالوا أمراضا معدية، وتنتشر عن طريق العدوى، «أحنا بنعمل إجراءات وقائية علشان نؤخر بقدر المستطاع وصول المتحور للبلاد، وعزل الحالات وعلاجها، ومازالت الإجراءات الاحترازية والوقائية هي هي، ومازلنا في تذبذب الموجة الرابعة من انتشار الفيروس، ومازالت هناك حالات أخرى مرصودة».

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشوؤن الصحية: «لو حالة غير مصري ووصل وطلع عنده متحور لكورونا أو لأنواع أخرى بتعود لبلادها، والمصريون يتم عزلهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومازالت اللقاحات مؤثرة».