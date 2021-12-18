أبرز مخاطر متحور «أوميكرون» بعد ظهور 3 حالات في مصر.. سريع الانتشار (فيديو)

قالت وزارة الصحة، إن ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ظهرت في مصر، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا، تم اكتشافها عن طريق نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، متواجدين بمستشفى العزل، وجاري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

ويحتوي متحور أوميكرون، على أكثر من 50 طفرة تهاجم الأشخاص، وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق حول العالم، في ظل اتخاذ إجراءات من ضمنها وضع خطط لتطوير اللقاحات المعززة للفيروس خلال الفترة المقبلة، لكي يناسب المتحور الجديد، وسيتم اختبار اللقاحات على المتحور بدقة، لكي يروا ما إذا كان سيتغلب على الأجسام المضادة التي تحمي من الفيروس أم لا.

وترصد «الوطن»، أبرز مخاطر متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، بعد ظهور ثلاث حالات في مصر.

سريع الانتشار

وفي وقت سابق أفادت منظمة الصحة العالمية أن مخاطر متحور فيروس كورونا الجديد، تتمثل في انتشاره بشكل سريع، مقارنة بغيره من متحورات الفيروس التي ظهرت منذ بداية الجائحة، رغم أن أعراضه أقل حدة مما يجعل اللقاحات أقل فعالية أمامه، وأكدت المنظمة أنه تم رصد المتحور أوميكرون في أكثر من 60 دولة حتى الآن.

عدم فعالية لقاحي فايزر وأسترازينكا

وكشفت دراسة نشرتها شبكة «سي إن إن»، الأمريكية، أكد خلالها باحثون من جامعة أكسفورد أن اثنين من لقاحات فيروس كورونا، وهما «أسترازنيكا»، المستخدم بشكل واسع في بريطانيا ودول العالم باستثناء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى لقاح «فايزربيو إن تيك»، المستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، لن يحميا الناس من الإصابة بمتحور أوميكرون.

استجابة اللقاح لمتحور أوميكرون أدنى من متحور دلتا

وأكدت الدراسة التي أجراها مجموعة من العلماء بجامعة أكسفورد البريطانية، أن النتائج التي توصلوا إليها، بينت أن فعالية اللقاح ضد أعراض المرض الناجم عن الإصابة بمتحور أوميكرون، أدنى بكثير من متحور دلتا.

يستهدف غير الملقحين

وأفاد الدكتور خورخي رودريجيز، أخصائي الأمراض الباطنة في لوس أنجلوس الأمريكية، والمشارك في الدراسة، أن المتحور الجديد يستهدف بشكل كبير الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم، وكذلك الأشخاص الذين لم يتلقوا الجرعة المعززة.

ظهور 3 حالات إيجابية في مصر

وأكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن هناك تكثيفًا لنظام الترصد الوبائي منذ إعلان ظهور المتحور الجديد قبل أسابيع، لرصد القادمين من الدول التي سجلت حالات إصابة بالمتحور الجديد، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني أمس، إيجابية الحالات الثلاث لمتحور «أوميكرون».