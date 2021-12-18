بعد رصد 3 حالات في مصر.. ماهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ«أوميكرون»

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن 3 حالات رصدت إصابتها بمتحور «أوميكرون»، في مطار القاهرة قادمين على متن طائرة أقلعت من إحدى الدول الأفريقية المحظور الطيران المباشر منها وإليها.

ومع زيادة المخاوف وتكثيف الرصد الوبائي لمنع دخول الوافدين إلى مصر حال اكتشاف إصابتهم بالفيروس المستجد ومتحوراته، تسعى وزارة الصحة لرصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور وإعادتهم إلى بلادهم.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمتحور «أوميكرون»، بعد اكتشاف أول حالات في مصر.

كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة

أوضح الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بلندن، أن سلالات متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، تحمل طفرات تزيد عن 50 طفرة، وستظهر نتائج الأبحاث على هذه السلالة خلال أيام مقبلة.

وأضاف «سالمان»، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، قبل أيام، أن اللقاحات جميعها فعالة في تعزيز المناعة لمواجهة المتحور، موضحا أن هناك أشخاصا سيظل الفيروس خطيرا عليهم، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يمر الفيروس بـ 3000 طفرة، وكانت هناك 10 سلالات ظاهرة.

مرضى نقص المناعة

وحذرت المنظمة الصحة العالمية بعد ظهور متحور «أوميكرون»، قبل أسابيع في دولة جنوب أفريقيا، مؤكدة مختلف بدرجة كبيرة حيث يحتوي على عدد مرتفع من الطفرات بعضها مقلق وترتبط زيادة انتقال العدوى بين الأشخاص الذن لديهم يعانون نقص المناعة، حسبما نشرت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

الأطفال

ونقلت شبكة «سكاي نيوز»، في تقرير لها تحذيرات الطبيب البريطاني ديفيد لويد، من أعراض غير عادية لفيروس كورونا المستجد، تتجلى لدى الأطفال المصابين بمتحور «أوميكرون»، مؤكدًا أن هناك 15٪ من الأطفال المرضى الذين يعانون من المتحور الجديد يصابون بالطفح الجلدي.

الأشخاص غير الملقحين

وفي وقت سابق ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، في تقرير لها نقلا عن الدكتور خورخي رودريجيز، أستاذ الأمراض الباطنة في لوس أنجلوس الأمريكية، أن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، يستهدف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وهم الذين لم يتلقوا التطعيم، وكذلك الأشخاص الذين لم يتلقوا الجرعة المعززة.