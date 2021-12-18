استقرار سعر الذهب محليا وعالميا بعد موجة ارتفاعات لعدة أيام

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت 18 ديسمبر، استقرارًا سعريًا بعد عدة ارتفاعات أمس الجمعة، محليًا وعالميًا، وصلت حصيلتها إلى 8 جنيهات، حيث ارتفع الذهب مدعومًا بتراجع الدولار ومخاوف أوميكرون.

أسعار الذهب في محلات الصاغة «دون مصنعية»

وسجل سعر الذهب، استقرارًا سعريًا في محلات الصاغة «دون مصنعية» وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 903 جنيهات، وسجل عيار 21 سعر 790 جنيهًا، فيما بيع عيار 18 بسعر 677 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بنحو 6320 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

كما سجل جرام الذهب عالميا استقرارًا سعريًا، ليباع عيار 24 بسعر 57.77 دولار، ويباع عيار 22 بنحو 52.96 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.55 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.33 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.797.03 دولار.

أسباب ارتفاع الذهب

سجلت أسعار الذهب، أمس الجمعة، ارتفاعات عدة مرات مدعومة بتراجع سعر الدولار عالميًا أمام أغلب العملات الرئيسية، إضافة زادت مخاوف فيروس كورونا وسلالته الجديدة أوميكرون.

يُشار إلى أنَّ الدولار يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، حيث انخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات، لا سيما بعد ارتفاع وتيرة إصابات متحوّر أوميكرون وفيروس كورونا عالميًا، خاصة داخل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والمزيد من مختلف بلدان العالم، فإن شهية المخاطرة ضعفت بشكل كبير، وعزز ذلك الأداء السلبي لبعض العملات، وارتفع الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها معدن الذهب.