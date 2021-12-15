سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 15-12-2021

يبحث المستثمرون والمقبلون على الزواج وحتى المواطنين عن أسعار الذهب، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة والأسواق المحلية خاصة خلال الفترة الحالية، حيث تشهد الأسعار اضطرابًا ما بين الارتفاع والانخفاض بشكل يومي، إذ سجّلت الأسعار اليوم انخفاضًا بقيمة تراوحت بين 6 إلى 7 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 889 إلى 891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين إلى 778 إلى 780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 667 إلى 669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,224 إلى 6,240 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 896.19 جنيه، 56.96 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 784.19 جنيه، 49.84 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 672.15 جنيه، 42.72 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت ارتفاعًا العام الماضي، بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستستمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.