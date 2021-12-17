سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17-12-2021

شهد سعر المعدن الأصفر حالة من التذبذب خلال الآونة الأخيرة، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعا في سوق الذهب المصري، ولذا يبحث قطاع عريض من الجمهور، بمتابعة أسعار الذهب بكل مشتقاته ومنها سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2021، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 898 إلى 901 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين إلى 786 إلى 788 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 674 إلى 675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,288 إلى 6,304 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 912.81 جنيه، 57.98 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 798.72 جنيه، 50.74 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684.62 جنيه، 43.49 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت ارتفاعًا العام الماضي، بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستستمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.