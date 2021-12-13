سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 13-12-2021

يتابع الكثيرون أسعار الذهب بشغف، خاصة في ظل التراجع في الأسعار الذي شهده المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21، وبحسب شعبة المشغولات الذهبية، تتأثر الأسعار المحلية في مصر بحركة السوق العالمي والتداول.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021، بداية أسبوع التعاملات الأسبوعية في البورصات العالمية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 894 إلى 896 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين إلى 782 إلى 784 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 670 إلى 672 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,256 إلى 6,272 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 900.94 جنيه، 57.48 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 788.35 جنيه، 50.30 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675.72 جنيه، 43.11 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان قد أصدر في وقت سابق، مجلس الذهب العالمي تقريرًا أوضح فيه زيادة واردات الهند من الذهب قبل موسم لحفلات الزواج، وتحتل الهند المركز الثاني عالميا في استهلاك الذهب باستهلاك يبلغ 446.4 طن من الذهب بنهاية 2020.