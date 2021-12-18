«فودة» يصدق على 33 حالة تصالح في مخالفات البناء بشرم الشيخ وأبو رديس

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إن المواطنين في المحافظة مازالوا يتقدمون للتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى تشكيل لجنة في كل مدينة من المدن تضم الإسكان والتخطيط العمراني لبحث الطلبات المقدمة، وبعد قيام اللجنة بفحص الأوراق المطلوبة تُحدد الرسوم للمواطن لبدء المعاينة على الطبيعة وتقدير المخالفة، ومن ثم تحديد قيمتها المادية ليقوم بالدفع في مجلس المدينة.

وأضاف أنه في حال الموافقة على طلب التصالح طبقا للقانون يُجرى إعطاء المواطن خطابات لكل الجهات، لبدء توصيل المرافق واستكمال أعمال البناء، لافتا إلى التصديق على 33 حالة تصالح في مخالفات البناء بمدينتي شرم الشيخ وأبورديس.

7028 طلب تصالح بمدن المحافظة

وقال المحافظ، إن نحو 7028 مواطنا تقدموا بطلبات للتصالح في مكاتب خدمة المواطنين بمجالس المدن، قُبل منها 1721 طلبا حتى الآن، فيما رُفض 462 طلبا لعدم استكمال الأوراق المطلوبة.

وأضاف أن هناك 4845 طلبا جاري فحصها من قبل اللجان المختصة في كل مدينة، موضحا أن مدينة طور سيناء هي أعلى المدن بالنسبة لطلبات التصالح، حيث بلغ عدد المتقدمين 1911 طلبا قُبل منها 189، ورُفض 451، وجاري فحص 1271.

أما مدينة طابا فهي أقل مدينة، حيث تقدم 6 مواطنون للتصالح في مخالفات، وجاري فحص الأوراق المقدمة، بحسب «فودة».

التصديق على 33 حالة في شرم الشيخ وأبورديس

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه وافق الأسبوع الماضي على 33 حالة تصالح في مخالفات البناء في مدينتي شرم الشيخ وأبورديس، خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة ابورديس، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء «نموذج 10»، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وتابع بأنه صدق على 28 قراراً لحالات تصالح على مخالفات البناء، بمدينة شرم الشيخ «نموذج 10»، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة.

ووجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن، وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق على قرارات التصالح لأهالي محافظة جنوب سيناء، واستصدار قرارات تصالح لها تخفيفاً عن كاهل المواطنين بالمحافظة.