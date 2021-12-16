«فودة»: مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد طفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، أثناء تفقده أعمال مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بالطريق الأوسط، إن المجلس الجديد طفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، حيث جرى تصميميه بشكل علمي وعملي ليتناسب مع ما وصلت إليه مدينة شرم الشيخ.

وقال «فودة» في تصريحات خاصة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون المباني الحكومية متطورة، وتضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسرعة وجودة، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة نموذج يحتذى به في إنشاء المنشآت الحكومية لتصبح منشآت ذكية.

تجهيز أثاث المجلس

وأكد المحافظ أنه يسعى من خلال الإمكانات والخدمات التي يوفرها مبنى مجلس المدينة الجديد إلى رفاهية أداء الخدمة للمتلقي والقائم بأداء الخدمة على حدا سواء، موضحا أنه عقد اجتماعا أمس بحضور الجهاز التنفيذي لمناقشة تأسيس مبنى مجلس المدينة الجديد.

وأوضح أنه بحث الاعتمادات المالية للبدء في عدة مشروعات، منها محطة كهرباء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والحديقة المركزية ومنطقة الخدمات الرئيسية والإدارية الملحقة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وإنشاء خزان مياه لخدمة مجلس المدينة الجديد وتأثيث مبنى المجلس.

وأصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة لاختيار المفروشات والأثاث وفقاً للمواصفات الفنية، وتحديد الكميات المطلوبة.

المحافظ يضع حجر أساس الحديقة المركزية

وأكد اللواء خالد فودة أنه قام صباح اليوم، بوضع حجر أساس الحديقة المركزية أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وقال إن الحديقة المركزية تقع على مساحة 30 فدانا أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وسيتم افتتاحها خلال ثلاثة أشهر تواكبا مع افتتاح مبنى مجلس المدينة، وتكون بمثابة رئة ومتنفس رئيسي لقاطني مدينة شرم الشيخ وزائريها والمواطنين والزائرين لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأعلن المحافظ عن طرح التنفيذ للمساحات الخضراء لها للشركات، شريطة أن يتم الانتهاء في المدة الزمنية المحددة وهي ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ.

وتابع، أن تلك الحديقة في إطار تطوير مدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار استقبال المدينة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.