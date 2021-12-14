طلب عاجل من المحافظات بشأن التصالح في مخالفات البناء.. اعرفه

طالب عدد من الأحياء والمدن بعدد من المحافظات وعلى رأسها محافظتا القاهرة والجيزة، المواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء قبل نهاية مارس الماضى، بضرورة استكمال أوراق ومستندات التصالح فى مخالفات البناء، حتى يتم البت فى تلك الطلبات، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللجان المختصة بالتصالح تقوم حاليا بفحص ودراسة طلبات التصالح، ومعاينة المخالفات على أرض الواقع، لمطابقتها بالأوراق والمستندات المقدمة فى طلب تقنين الوضع.

«قاسم»: أى طلب تصالح لا يتم النظر فيه قبل استكمال الأوراق المطلوبة

وأضاف «قاسم»، لـ «الوطن»، أن أى طلب تصالح لا يتم النظر فيه وإبداء الرأى بالقبول أو الرفض، قبل استكمال الأوراق المطلوبة، وعلى المواطنين سرعة الإنجاز حتى يتم تقنين وضع الحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1لسنة 2020، لافتا إلى أن كل حالات التصالح التى تدخل ضمن نطاق القانون ستحصل على نموذج 10 بعد سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء.

حالات محظورة فى التصالح

ويشمل قانون التصالح حالات محظور تقنين وضعها، ومنها التصالح على أرض فضاء، أو البناء على أرض تابعة للآثار، أو حماية النهر أو تتعدى على خط التنظيم، علاوة على أي مخالفات بناء على أرض زراعية أو أملاك دولة مالم يتم تقنين وضعها.

حالات التظلم

كما أتاح قانون التصالح فرصة للمواطنين لتقديم تظلم بشأن الحالات التى يتم رفضها، أيضا يمكن التظلم فى حالة وجود تضرر من القيمة المادية للتصالح، وسعر متر التصالح فى الريف 50 جنيها، بينما فى المدن وفق التسعيرة التى حددتها اللجان المختصة حسب طبيعة كل منطقة.