700 ألف طالب بالمحافظات يتنافسون ضمن مسابقة مستقبل وطن لأوائل الطلبة

يواصل حزب مستقبل وطن، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة، على مستوى المدارس في المحافظات، وهي المسابقة الأولى من نوعها التي ينظمها حزب، حيث تتضمن المسابقة مشاركة نحو 700 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية.

مسابقة حزب مستقبل وطن لأوائل الطلبة

وتقام مسابقة أوائل الطلبة تحت رعاية حزب مستقبل وطن، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقاً للبروتوكول الموقع بينهم، حيث يتم تطبيق مسابقة أوائل الطلبة على 27 محافظة، وحسب بيان الحزب، اليوم، فإن أمانة القاهرة كّرمت أوائل الطلاب من مدارس القاهرة الجديدة المشتركين في مسابقة أوائل الطلبة، كما تضمن الاحتفال توزيع شهادات التقدير والجوائز العينية، والمكافآت المالية للطلاب من المدارس الحاصلة على المركزين الأول والثاني، في جميع المراحل الدراسية «الابتدائي والإعدادي والثانوي» بالقاهرة الجديدة.

أوائل الطلبة في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، نظم حزب مستقبل وطن، التصفية النهائية بين المدارس وإعلان الفائزين من أوائل المراحل ثم النشيد الوطني وكلمه من الضيوف وتسليم الدروع للطلبة.

وفي محافظة جنوب سيناء، لاتزال فعاليات مسابقة أوائل الطلبة مستمرة على مستوى المحافظة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن مستمرة، حيث تم إجراء تصفيات، في مدينة شرم الشيخ، والرويسات، ومدينة دهب، وفي محافظة كفر الشيخ، تواصل مسابقة أوائل الطلبة بمراكز ومدن المحافظة تحت رعاية حزب مستقبل وطن وأمانة المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بكفرالشيخ وسط حالة من الجدية والنظام.

وتهدف مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها حزب مستقبل وطن إلى الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية في مصر، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية ودعما للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.