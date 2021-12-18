التنمية المحلية تكرم محافظات فائزة بمسابقة «أفضل تجربة وقرار وبيانات»

تنظم وزارة التنمية المحلية، احتفالية اليوم، لتكريم المحافظات الفائزة في مسابقة نظمتها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك وفق ما أعلنه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وتعتمد المسابقة على 3 محاور رئيسية هي: أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات، لافتاً إلى إنه تم إضافة مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكترونى .

فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لإلقاء الضوء على النقاط المضيئة والثروات المعرفية بمراكز معلومات المحافظات ، وتوثيق التجارب الرائدة والمساهمة في تعميمها في جميع المحافظات وتشجيع وتحفيز العاملين بها وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق نقلة نوعية داخل مؤسسات الدولة وتطويرها وتحفيز العنصر البشري .

اختيار 5 محافظات فائزة

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المسابقة تتضمن اختيار 5 محافظات فائزة في كل محور ، موضحاً أنه سيتم منح جوائز مالية وشهادات تقدير لهم، لافتاً إلى إنه تم التنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء والمحافظات لتشكيل لجان لتقييم مساهمات المحافظات المتقدمة للمسابقة والتأكد من إلتزامها بمعايير الجودة المطلوبة وترتيب المحافظات الخمس الفائزة في كل محور من محاور المسابقة الثلاث.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المسابقة تأتى فى إطار جهود الوزارة المستمرة لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 والتى تستهدف التحول الرقمى وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار وتمكين الإدارات المحلية مما يساهم فى تحسين كفاءة وفاعلية العمل، وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد، ودعم نظم الرصد والتقييم والمتابعة وإتاحة البيانات،وتحقيق نقلة فى نوعية في أداء عملها وخدماتها بسهولة ويسر والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .

وأوضح شعراوى إنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم الفائزين مادياً ومعنوياً بحضور محافظى المحافظات الفائزة ونواب المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلسي الشيوخ والنواب ووكيلي وأمناء السر باللجنتين .

معايير اختيار الفائزين

وأكد شعراوى إنه تم وضع عدة معايير لإختيار الفائزين فى محور التجارب التنموية الناجحة أهمها العائد التنموى للتجربة ومدى استمراره وآلية التنفيذ والوضع قبل وبعد تنفيذ التجربة والنظام الجغرافي لها وفرص العمل التى وفرتها وأعداد المستفيدين ، أما محور دعم القرار فيتم الاختيار وفقاً لجودة البيانات والمؤشرات ،وتوافر بدائل الحلول التى تسهم فى دعم القرار.

وقال وزير التنمية المحلية أن محور نظم المعلومات وقواعد البيانات يستند الى عدة معايير أهمها إحتواء النظام على تقارير ومؤشرات وسرعة إدخال واسترجاع البيانات وإجراءات الصيانة والدعم الفنى ، والعائد من النظام ومدى الاعتمادية عليه إضافة الى واجهة النظام ووجود دليل للمستخدم.

ولفت الى أن مسابقة أفضل مؤسسة تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكترونى بالمحافظات والتى تم إضافتها تتضمن ثلاث محاور وهى أفضل مدير للنظام والأكثر مهارة ومعرفة ، وأفضل إدارة تعتمد في عملها على استخدام وظائف الذاكرة المؤسسية ، وأفضل موظف يعمل على الذاكرة المؤسسية ولديه مختلف المهارات.

وأضاف شعراوي أنه تم إعداد دليل للمسابقة يتضمن جميع التعليمات التنظيمية المتعلقة بها وتم تعميمه على جميع المحافظات مشيراً الى إنه سيتم تنفيذ تجارب المحافظات الفائزة في باقي المحافظات لتحقيق الإستفادة القصوي منها ولتعظيم العائد ،وضمان استمرارية النجاح ، وترسيخ قيم الإنتماء والمبادرة، وتقاسم المعارف بين محافظات مصر وتشجيع وتحفيز العاملين الناجحين مادياً ومعنوياً .