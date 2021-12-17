وزير التنمية المحلية يكرم المحافظات الفائزة في أفضل تجربة تنموية.. غدا

يكرم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غدا، المحافظات الفائزة في المسابقة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لاختيار أفضل تجربة تنموية، وذلك بحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين ورئيسي وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلسي الشيوخ والنواب، وبعض رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب من الإسكان وحقوق الإنسان و الصناعات الصغيرة والاقتراحات والشكاوى.

دعم اللامركزية

كما قامت وزارة التنمية المحلية في إطار التطوير برفع كفاءة البوابة الجغرافية «الجيومكانية» لدعم اللامركزية في كل محافظة بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي بهدف تحسين قدرات الوزارة وزيادة وعى المواطن وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات وتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطن في ظل مبادرات التحول الرقمي والإصلاح الإداري.

وحدة نظم معلومات

كما عملت التنمية المحلية على إنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية في كل محافظة وتجميع كل الكوادر البشرية والتكنولوجية المتوفرة في المحافظة لتقديم الخدمات الفنية والمعلوماتية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وإتاحة التوقيع المكاني لكافة خدمات المحافظة على خرائط ولوحات معلوماتية و تقديم المعلومات المحدثة والدقيقة لتمكين متخذي القرار من سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات السليمة وإتاحة البيانات للمواطن.

كما يشمل إصدار البوابة الجيو مكانية المشروعات والملفات الخاصة بالوزارة والمحافظات ومنها برنامج تطوير الريف المصري ومنظومة المخلفات الصلبة والخطط الاستثمارية والقضية السكانية.

دورة قادة المستقبل

من ناحية أخرى، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع الجاري للعاملين بالمحليات دورة أساسيات تحليل البيانات مع استمرار دورات إعداد قادة المستقبل وبرنامج إدارة المشروعات بمشاركة 115 متدرب من مختلف المحافظات، وذلك في إطار بناء الإنسان وتنمية المهارات الوظيفية لأبناء المحليات لمواكبة التغييرات في مجال العمل لمسايرة استراتيجية ورؤية مصر 2030.