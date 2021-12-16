تاج الدين: علاج الضمور سعره الحقيقي أقل من مليون دولار.. وهذا سبب ارتفاعه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، إن الدواء الذي انتشر في الفترة الماضية لعلاج ضمور الأطفال قيمته الحقيقية لا تصل إلى مليون دولار، لكن وصل لهذا السعر بسبب الأبحاث والتحاليل، ومكونات الدواء هي التي رفعت سعره إلى مليون دولار، موضحًا أن جميع المنتمين للقطاع الطبي في مصر قدموا ملحمة كبرى في التعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

الرئيس السيسي أمر بجلب لقاحات كورونا من جميع دول العالم

وكشف «تاج الدين»، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن طريقة تعامل الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون بين المؤسسات الطبية كافة في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الدولة المصرية تواصلت مع جميع دول العالم التي تنتج لقاح كورونا، بعد أن أمر الرئيس السيسي بجلب لقاحات كورونا من جميع دول العالم.

السيسي توصل بشكل شخصي مع الرئيس الصيني لتوفير لقاحات كورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الرئيس توصل بشكل شخصي مع نظيره الصيني، وحصلنا على جزء من لقاحات كورونا كهدايا، بفضل ثقل مصر السياسي، كما أن «مؤسسة مصر واللقاح» التي تحولت إلى شركة فاكسيرا التي تمتلك قدرات طبية رائعة، بعد تأهيلها بدعم مالي غير محدود، منوها إلى أن الدولة اتفقت على تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.

حصل حوالي 770 ألف مواطن على لقاح كورونا في يوم واحد

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن جميع لقاحات كورونا التي حصلت عليها مصر سواء هدايا أو بمبلغ مالي، وأصبح لدينا كميات ضخمة من اللقاحات؛ إذ طالبنا المواطنين بالحصول على لقاحات كورونا حماية لهم وللمجتمع، وافتتح 1393 مركز لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين؛ إذ حصل حوالي 770 ألف مواطن على لقاح كورونا في يوم واحد، لافتا إلى أن 50 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن.