ماذا يحدث داخل الجيش الأمريكي؟.. «اضطراب» بسبب لقاح فيروس كورونا

تعرّض عدد كبير من جنود الجيش الأمريكي وخاصةً في ثكنات «المارينز» والقوات الجوية إلى الفصل، وذلك على خلفية رفض عدد كبير من العسكريين الأميركيين تلقي لقاح فيروس كورونا.

رفض تلقي الجنود لقاح فيروس كورونا

وعقب عمليات الفصل بالجملة التي تعرّض لها الجنود، أصدرت قيادة سلاح مشاه البحرية الأميركية «المارينز» قراراً بتسريح 103 جنود لرفضهم تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في خطوة تأتي مع عزم الجيش فرض اللقاح على أفراده، حسبما أوردت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

تطعيم 95% من قوات المشاة البحرية

وجرى تطعيم 97 بالمئة من أفراد القوات العسكرية الأميركية جزئيا أو بشكل كامل، وتمكنت قيادة سلاح مشاه البحرية الأميركية من تطعيم نحو 95% من مشاة البحرية، الذين يخدمون حاليا في صفوف هذه القوات، طبقا لأحداث البيانات الصادرة عن هذه القوات، وفي المقابل، لا تزال قيادة «المارينز» تفحص طلبات الإعفاء من تلقي اللقاح.

فصل رافضي تلقي اللقاح من الجيش

وفي السياق ذاته، أعلن سلاح الجو الأميركي تسريح 27 من عناصره لأنهم رفضوا تلقي اللقاح، وقالت البحرية إنها ستبدأ في فصل من يرفضون أخذ المصل، ومن جهته قال المتحدث باسم النبتاغون، جون كيربي: «لا نريد أن نرى أي شخص قد تم تسريحه لعدم أخذ اللقاح، لأننا نريد أن نراهم يأخذون اللقاح، لأنه مطلب طبي عسكري شرعي».

أسباب دينية وراء رفض تلقي اللقاح

وكان عدد من الجنود يقدرون بـ35 ألف عسكري قد رفضوا تلقي اللقاح، وذلك لأسباب دينية، ويرفض أكثر من 3 آلاف عسكري في القوات البرية تلقي اللقاح المضاد لمرض «كوفيد-19»، وابتداءً من يناير المقبل، سيبدأ الجيش في عملية تسريح الجنود الذي يرفضون أخذ اللقاح، خصوصا إن لم يحصلوا على إعفاء أو تعليق مؤقت.