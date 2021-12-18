الأدلة الجنائية تنتهي من معاينة حريق شقة عروسين.. والأسرة: بفعل فاعل

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شقة عروسين في السيدة زينب لبيان أسباب الحريق، وبينت معاينة خبراء المعمل الجنائي أن الحريق تسبب في تدمير الشقة بالكامل، وأتت على محتوياتها وكل ما يخص العروسين من ملابس وأجهزة كهربائية وأثاث، وتحفظ خبراء المعمل الجنائي على عينات من آثار الحريق لفحصها وإعداد تقرير بما أسفرت عنه أعمال الفحص.

أسرة العريس: الحريق بفعل فاعل

واتهمت أسرة العريس مجهولين بالضلوع في حريق شقتي العروسين في السيدة زينب، وقت أن كانوا جميعًا في قاعة الفرح لاحتفال العروسين قبل ساعات من العودة إلى الشقة، وأنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من الجيران عرفوا من خلاله بحدوث حريق في شقة العروسين، وعندما أسرعوا في العودة فوجئوا بسيارات الإطفاء وعدد من الجيران يحاولون إخماد النيران، وعندما صعدوا إلى الشقة وجدوها كومة من الركام.

النيران دمرت الشقة

وقالت والدة العريس في حديثها في محضر الشرطة، إنها أحضرت كهربائي في اليوم التالي لحدوث الحريق من أجل فحص وصلات الكهرباء والتأكد من أن الحريق سببه ماس كهربائي أو غيره، وبعد انتهاء الكهربائي من مراجعة جميع الوصلات والأسلاك تأكد أن وصلات الكهرباء سليمة وأن الحريق مدبر أي بفعل فاعل.

5 سيارات إطفاء ساهمت في السيطرة على الحريق

وأضافت والدة العريس خلال حديثها لـ«الوطن» في بث مباشر، أن الجيران أخبروها أنهم شاهدوا: «ناس كانوا بيهربوا من على السطوح»، وأنها تنتظر تحقيقات أجهزة الأمن للكشف عن المتهمين الذين نفذوا الجريمة حتى ينالوا عقابهم لأنهم تسببوا في كارثة لابنها وعروسه، دمروا شقى وتعب 3 سنين وهم بيجهزوا في الشقة وكل ما فيها من أدوات كهربائية ومنقولات.

كانت الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بعد أن دفعت 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة فكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.