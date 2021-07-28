«شقى العمر راح».. تفحم شقة عروسين قبل يومين من زفافهما بالشرقية

شب حريق هائل في شقة عروسين في إحدى القرى التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية قبل يومين من زفافهما؛ ما أدى لحدوث تلفيات بالشقة والتهام المفروشات والأجهزة الكهربائية؛ ما تسبب في حالة من الحزن سادت بين أسرتي العروسين وأهالي القرية.

بلاغ بنشوب حريق في شقة عروسين

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ههيا بلاغا بنشوب حريق في شقة بقرية السلامون التابعة لدائرة المركز .

النيران تلتهم محتويات شقة العروسين قبل زفافهما بيومين

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية، وتبين أن الشقة ملك شخص يدعى «ع . إ»، وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات في الشقة والتهام مفروشات وأجهزة كهربائية ورجحت المعاينة الأولية، أن ماسًا كهربائيًا وراء حدوث الحريق.

الحماية المدنية تسيطر حريق شقة العروسين

تمكنت قوات الحماية من السيطرة على النيران وتمكنت من إخمادها وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وقررت انتداب المعمل الجنائي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد سبب الحريق.

حزن على السوشيال ميديا بعد حريق شقة العروسين

وتداول عدد من الأهالي صورا تظهر حجم الحريق في الشقية، مشيرين إلى أن الشقة لـ «عروسين» هما «م . ع» و«ن . أ»، كانا يستعدان لحفل زفافهما وتم نقل المفروشات والأجهزة الكهربائية والأثاث إلى الشقة إلا أن النيران شبت في الشقة قبل يومين من الزفاف.

وعقلت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «لا إله إلا الله ربنا يصبرهم على ما بلاهم ياارب العالمين.. حاجة تحزن شقة عروسين من السلامون اتفحمت بالشكل دة بسبب ماس كهربائى.. الله يعوض عليهم ويصبرهم وقضا أخف من قضا اكيد ربنا فداكم من كرب عظيم.. قلبى وجعنى عليهم جدا الله يعوضهم خير يارب العالمين».

وكتبت أخرى: «اللهم آجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها.