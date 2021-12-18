مصادر: مقترح بجواز التحويل ما بين الجامعات الخاصة والأهلية ولكن بشروط

أعدت اللجنة العليا للإشراف على أعمال تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عددا من المقترحات الخاصة بنظام القبول بالجامعات الخاصة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم تأجيلها من اجتماع المجلس الماضي للعرض على اجتماع المجلس المقبل بعد الدراسة والإطلاع، والتي تمثلت أبرزها في جواز التحويل للطلاب ما بين الجامعات الخاصة وبعضها والجامعات الأهلية والأولوية للانتقالات الداخلية في نفس الجامعة.

التحويلات ستكون وفقا للحد الأدنى لمجموع التحاق الطالب عام تخرجه من الثانوية العامة

وجاءت الاقتراحات التي تم عرضها على المجلس في أنه حال التتجويل بين جامعة وجامعة أخرى يحق للطالب استرداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني فقط، وذلك في حال سدادها سلفاً على أن يتم خصم 10% في حال إتمام التحويل خلال إجازة نصف العام، ويزداد الخصم إلى 50% في حال إتمام التحويل خلال أسبوعين من بدء الدراسة ويزداد الخصم إلى 100% بعد ذلك.

الجامعات الخاصة: استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، إن هناك مقترح بإتاحة التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية وغيرها من أول شهر فبراير المقبل مع فتح باب التقدم المقترح للالتحاق، موضحة أن التحويل سيتم إتاحته لجميع الطلاب بشرط استيفاء المجموع للالتحاق وقت سنة التخرج للطالب: «يعني لو طالب دخل كلية طب أسنان جامعة سيناء على مجموع 85% عام 2020، لو رغب التحويل لطب أسنان جامعة مصر، هيتم التحويل بناء على مجموعه وفقاً للحد الأدنى للقبول، وقت سنة تخرجه من الثانوية العامة وهكذا سيسري النظام على الجامعات الأهلية»، بجانب استيفاء متطلبات التحويل في المواد الدراسية والتقديرات والمجموع.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والكليات استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على حصول الطلاب على تطعيم كورونا كشرط لدخول الامتحانات.