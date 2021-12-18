حقيقة تأجيل الامتحانات في الجامعات بسبب كورونا والطقس

أعلنت وزارة الصحة، أمس، رصد أول 3 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا «أوميكرون»، موضحة أن نظام الترصد والترقب الموجود في مصر للأوبئة من أفضل الأنظمة في العالم، وبمجرد الإعلان عن الإصابات انتشرت الإشاعات عن حقيقة تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات في الجامعات بسبب كورونا والطقس، وهو ما نفاه عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدين على أن الالتزام بالخريطة الزمنية في موعدها وفقا للمواعيد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والتأكيد على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

«الجامعات»: الامتحانات في موعدها ولا تأجيل للدراسة بسبب كورونا والطقس

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على أن الامتحانات للفصل الدراسي الأول في مواعيدها المحددة، وفقا للخريطة الزمنية التي حددها الأعلى للجامعات، وبما يتماشى مع اللوائح المنظمة لعمل الكليات، لافتا إلى أنه لايوجد أي قرارات تعطيل أو تأجيل للدراسة أو الامتحانات بسبب الطقس أو بسبب كورونا، لافتا إلى أن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً في التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أن نسب التطعيمات تجاوزت الـ97 %، وأنه يجري الآن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021 - 2022.

جامعة المنصورة: الامتحانات في موعدها وبنظام البابل شيت

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، منوهاً إلى أن الجامعة تسير بخطى إيجابية تجاه قرارات وزارة التعليم العالي والجامعات بشأن نسب التطعيمات، مؤكدا على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها المعلن، منوهاً إلى أن هناك استعداد تام لها وأنها ستكون إلكترونية بنظام البابل شيت.