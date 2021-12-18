بعد فيلم «رد قلبي».. قصة حب قوية جمعت زهرة العلا وصلاح ذو الفقار

عرفت بملامحها الهادئة وموهبتها الطاغية، وشاركته في أكثر من 200 عملا فنيا بين السينما والدراما والمسرح، كما عملت مع كبار نجوم الفن واستطاعت أن تسطر اسمها ضمن أبرز النجوم الذين مروا في تاريخ السينما المصرية، إنها الفنانة الراحلة زهرة العلا، والتي تحل اليوم ذكرى وفاتها الـ8.

البداية الفنية لزهرة العلا

وُلدت زهرة العلا يوم 10 يونيو عام 1934 في حي محرم بك بالإسكندرية، وبعد حصولها على دبلوم من معهد الفنون المسرحية عام 1954، انتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها.

وبعد تخرجها من معهد الفنون المسرحية، انضمت «العلا» إلى فرقة «زكي طليمات»، وشاركت في العديد من المسرحيات، أبرزها: «حورية من المريخ»، «مريض بالوهم»، و«البخيل».

أبرز أفلام زهرة العلا

شاركت زهرة العلا في العديد من الأفلام السينمائية، كان بدايتها من خلال مشاركتها في فيلم «خدعني أبي»، وفيلم «أنا بنت ناس»، ليصبحا بمثابة انطلاقها في عالم البطولة السينمائية.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها أيضًا وتم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد، «فيلم أيامنا الحلوة، رد قلبي، في بيتنا رجل، سواق الأتوبيس، دعاء الكروان، جميلة».

علاقة حب تجمع بين زهرة العلا وصلاح ذو الفقار

وبعد النجاح الكبير الذي حققته برفقة الفنان صلاح ذو الفقار خلال فيلم «رد قلبي»، جمعتهما علاقة حب قوية، وتحول مشهد زواجهما في الفيلم إلى حقيقة، حيث تزوجا لمدة عام، وشهد على الزواج الفنان شكري سرحان ومخرج الفيلم، عام 1957، ثم انفصلا بعد ذلك.

وبعد انفصالهما ظل الثنائي على علاقة صداقة كبيرة، حتى بكت عليه بعد وفاته، حسبما ذكرت ابنتها منال، وذكرت ذلك ابنتها منال خلال برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، قائلة «ماما قالتلي ساعة لما اتجوزته كنت بحبه، وبعد ما انفصلنا خلاص، وبكت عليه لما اتوفى، والدي اتضايق بسبب الأخبار اللي كانت بتتكتب وقتها».