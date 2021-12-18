بدء الموسم الرابع من نصيبي وقسمتك.. هاني عادل فوتوغرافر في «حلوة اللقطة»

يبدأ مساء اليوم السبت، عرض أولى حلقات الحكاية الجديدة من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الموسم الرابع، وذلك على قناة «أون إي - on e»، والتي تحمل اسم «حلوة اللقطة».

تفاصيل الحكاية الجديدة من مسلسل نصيبي وقسمتك

«حلوة اللقطة» هي الحكاية الرابعة من حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك في الموسم الرابع، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين منهم، هاني عادل، وميرنا وليد، وعصام السقا، ومصطفى هريدي، وحمزة العيلي، وجيلان علاء، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

وتدور فكرة الحدوتة حول الفنان هاني عادل والذي يجسد شخصية مصور فوتوغرافيا، ومن المقرر أن يصور «فوتو شوت» للفنانة ميرنا نور الدين التى تجسد دور البطولة أمامه وخلال رحلتهم للتصوير تقع العديد من الأحداث في إطار من التشويق والغموض.

موعد عرض الحكاية الجديدة لمسلسل نصيبي وقسمتك

وسيتم عرض حكاية حلوة اللقطة ابتداءً من مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة ON E، والحادية عشر مساءً على شاشة قناة ON DRAMA، ويتم عرض الحدوتة من السبت وحتى يوم الأربعاء.

حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الموسم الرابع

وتأتى حكاية «حلوة اللقطة» بعد عرض ثلاث حكايات أخرى، وكان أولها بعنوان «النظارة البيضا»، وشارك في بطولتها عدد من الفنانين منهم أمير المصري، وكارولين عزمي.

أما الحدوتة الثانية فكانت «غرام بانتظام»، وشارك في بطولتها شريف سلامة، ونانسي صلاح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والحكاية الثالثة كانت بعنوان «أوضة وصالة»، والتي شارك فيها أحمد عبد العزيز، ورشوان توفيق، وأنعام سالوسة، وفريد النقراشي، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين.