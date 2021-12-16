انتهاء «أوضة وصالة» من «نصيبي وقسمتك».. وعرض «حلوة اللقطة» السبت المقبل

انتهت قناة «أون إيه» من عرض حلقات حكاية «أوضة وصالة» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» مساء أمس الأربعاء؛ لتسدل الستار على الحدوتة، بعدما تصدر المسلسل محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير وخاصة أنها شهدت ظهور عدد من النجوم الكبار.

انتهاء "أوضة وصالة" وبداية "حلوة اللقطة" من مسلسل "نصيبي وقسمتك"

وبانتهاء حدوتة أوضة وصالة من مسلسل نصيبي وقسمتك ينتظر الجمهور عرض الحدوتة الجديدة بعنوان «حلوة اللقطة» التي سيبدأ عرضها ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 18 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء.

أما عن القنوات التي ستعرض حدوتة «حلوة اللقطة» سيكون على شاشة قناة «on e» أما على شاشة قناة «on drama» فسيعرض في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

حدوتة "أوضة وصالة"

يذكر أن حدوتة أوضة وصالة شارك في بطولتها أحمد عبد العزيز وإنعام سالوسة ورشوان توفيق ومحمد عزمي وشاهيستا سعد وعدد آخر من الفنانين وهى سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

يذكر أن السيزون الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك» عُرض منه عدة حكايات كان أولها «النضارة البيضا» وشارك في بطولتها أمير المصري وكارولين عزمي وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

وجرى أيضًا عرض حكاية «غرام بانتظام» التي شارك في بطولتها شريف سلامة ونانسي صلاح ومحمد لطفي ومحمد شاهين وعدد آخر من الفنانين وهي من إخراج رامي رزق الله.

كما أنه كان قد تم تقديم 3 أجزاء من المسلسل من قبل وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور وخاصة أنها ضمت عددا كبيرا من النجوم منهم أحمد فلوكس وهاني سلامة ومي سليم ومحمود عبد المغني وهنا شيحا ونسرين أمين.