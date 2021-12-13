المخرج عصام نصار يصور حكاية «حلوة اللقطة» داخل فيلا بشبرامنت

يواصل المخرج عصام نصار تصوير مشاهد حكاية «حلوة اللقطة» ضمن أحداث الموسم الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والمقرر انطلاق عرضها بدءا من السبت المقبل على إحدى المحطات الفضائية.

ويُصور «نصار» مشاهد مسلسله داخل إحدى الفيلات بمنطقة أبو رواش، إذ قارب على الانتهاء من تصوير أحداث الحكاية، ويتبقى له 3 أيام للانتهاء من تصويرها بالكامل.

ويعمل مخرج حكاية «حلوة اللقطة» على مونتاج ومكساج المشاهد التي تم تصويرها ليتمكن من تسليم الحلقات إلى جهة العرض في الموعد المتفق عليه.

أبطال حكاية «حلوة اللقطة»

ويشارك في بطولة حكاية «حلوة اللقطة» هاني عادل، ميرنا نور الدين، عصام السقا، حمزة العيلي، توني ماهر، جيلان علاء، مصطفى هريدي، سالي حماد وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين.

أحداث حكاية «أوضة وصالة»

وفي السياق ذاته، تُعرض حكاية «أوضة وصالة» حاليا على إحدى المحطات الفضائية، وهي من بطولة أحمد عبد العزيز، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، شاهيستا سعد، محمد عزمي، فريد النقراشي، أحمد خالد، من تأليف عمرو محمود ياسين.

وتدور الأحداث حول موظف أمن يجسد دوره الفنان أحمد عبد العزيز، والذي يعيش حياة بسيطة مع عائلته بعد وفاة زوجته، إلا أنه يتعرض للعديد من المواقف الصعبة التي تكشف عنها أحداث الحكاية.

ويعتمد عمرو محمود ياسين في الموسم الرابع من «نصيبي وقسمتك» علي أبطال رجال للقصص، وذلك علي عكس الموسم الثانى والثالث الذي ارتكز علي وجود بطلات لمناقشة عدد من قضايا المرأة التي تشغل اهتمام الشارع المصري والعربي.