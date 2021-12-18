الليلة.. بداية عرض حكاية «حلوة اللقطة» من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

حقق مسلسل «نصيبي وقسمتك» نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وشهد تفاعل عدد كبير من الجماهير بعد عرض أولى ثلاث حكايات من الجزء الرابع من المسلسل خلال الأيام الماضية.

موعد عرض حكاية «حلوة اللقطة»

وتستعد شاشة قناة ON لبداية عرض الحكاية الرابعة من مسلسل نصيبي وقسمتك، والتي تحمل عنوان «حلوة اللقطة»، الليلة الساعة الثامنة مساءً، بينما تعرض عبر شاشة قناة «on drama» في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا.

أبطال حكاية حلوة اللقطة

تدور حكاية حلوة اللقطة في إطار الـ5 حلقات، وهي من بطولة هانى عادل وميرنا نور، عصام السقا، تونى ماهر، حمزة العيلى، جيلان علاء ومجموعة من الفنانين الشباب، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج عصام نصار.

انتهاء عرض حكاية «أوضة وصالة»

وانتهى عرض حكاية «أوضة وصالة» الأربعاء الماضي، محققة نجاحا كبيرا، حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حلقات عرضها، وهي من بطولة أحمد عبدالعزيز وإنعام سالوسة ورشوان توفيق ومحمد عزمي وشاهيستا سعد، ومجموعة أخرى من الفنانين، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار.

حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك 4

وتم عرض حكايات: «غرام بانتظام» بطولة شريف سلامة، ومحمد لطفي، ونانسي صلاح، ومحمد شاهين وغيرهم من الفنانين وهي من إخراج رامي رزق الله، فضلًا عن حكاية «النضارة البيضا» بطولة أمير المصري وكارولين عزمي، وهي من إخراج عصام نصار.

وكان مؤلف العمل عمرو محمود ياسين، أعلن عن التجهيز للجزء الرابع من المسلسل، بناءً على النجاح الكبير الذي حققته الثلاثة أجزاء السابقة، حيث ضمت عددا من الحكايات الاجتماعية التي أحبها الجمهور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، أبرزهم: هاني سلامة، وأحمد فلوكس، محمود عبدالمغني، ونسرين أمين، هنا شيحة، ومي سليم.