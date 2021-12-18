ما مفرد كلمة «أمعاء» في اللغة العربية؟.. وُردت في حديث شريف

تذخر اللغة العربية بحصيلة من الكلمات والمعاني ما يجعلها من أغنى لغات العالم، لاسيما وأنَّها لغة القرآن الكريم كما توصف كونا لغة الضاد، وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يحل اليوم، حيث اعتمدت الأمم المتحدة «العربية» كإحدى لغاتها الرسمية الست في 18 ديسمبر 1973، يستعرض التقرير التالي معنى كلمة «أمعاء» التي وردت في حديث شريف وتناولتها عدد من معاجم اللغة.

مفرد كلمة أمعاء

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وبحسب ما ورد في حديث شريف فإن مفرد كلمة أمعاء «مِعًى»، حيث جاء في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر قال: «كانَ ابنُ عُمَرَ لا يَأْكُلُ حتَّى يُؤْتَى بمِسْكِينٍ يَأْكُلُ معهُ، فأدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ معهُ، فأكَلَ كَثِيرًا، فَقالَ: يا نَافِعُ، لا تُدْخِلْ هذا عَلَيَّ؛ سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعًى واحِدٍ، والكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أمْعَاءٍ».

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معجم اللغة العربية

ولغويًا، ورد في معجم مختار الصحاح في شرح مفرد كلمة أمعاء ما يلي: م ع ى: المِعَى واحد الأَمْعَاءِ وفي الحديث {المؤمن يأكل في مِعَى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء} وهو مثل لأن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ويتوقى الحرام والشبهة والكافر لا يبالي ما أكل ومن أين أكل وكيف أكل.

وبحسب معجم اللغة العربية المعاصر، فإن مِعًى مفرد وجمعها أمعاء: (التشريح) مِعاء، واحد المُصْران (يذكّر ويؤنَّث) ما ينتقل إليه الطّعامُ بعد المعدة.

اليوم العالمي للغة العربية

وبحسب ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة في موقعها الرسمي، فقد تمّ اعتماد يوم 18 ديسمبر من كل عام للاحتفال بـ اليوم العالمي للغة العربية حيث تمّ إدخال العربية كإحدى اللغات الست الرسمية للمنظمة عام 1973، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة، حيث أن للعربية أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة (لغة القرآن)، ولا تتمّ الصلاة (وعبادات أخرى) في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها.

ويتوزع متحدثو العربية بين المنطقة العربية وعدد من المناطق الأخرى المجاورة مثل تركيا وتشاد ومالي السنغال وإرتيريا، كما أنَّها أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، بآيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء، حسب تقرير للأمم المتحدة عن اليوم العالمي للغة العربية.

وسادت العربية لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم والأدب، فأثرت تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي، مثل: التركية والفارسية والكردية والأوردية والماليزية والإندونيسية والألبانية وبعض اللغات الإفريقية الأخرى مثل الهاوسا والسواحيلية، وبعض اللغات الأوروبية وخاصةً المتوسطية منها كالإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة أيضًا أنَّ موضوع احتفالية اليوم العالمي للغة العربية هذا العام 2021 «اللغة العربية والتواصل الحضاري»، ويُعتبر بمثابة نداء للتأكّيد مجدداً على الدور المهم الذي تؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور الوصال بين الناس على صهوة الثقافة والعلم والأدب وغيرها من المجالات الكثيرة جداً، حيث أكدت المنظمة أنه كانت اللغة العربية على مرّ القرون الركيزة المشتركة وحلقة الوصل التي تجسّد ثراء الوجود الإنساني وتتيح الانتفاع بالعديد من الموارد.