فتاة تلقي بنفسها من الدور السادس بالجيزة بسبب «خناقة مع الجيران»

أقدمت فتاة في العشرينات من عمرها، صباح، اليوم السبت، على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق السادس في العقار التي تقطن به، بعدما أقبلت سيدة ونجلها جيرانها على التعدي عليها بالسباب والشتائم، وهو ما جعلها تصعد لأعلى العقار وتنهي حياتها.

جثة بأحد شوارع أوسيم

بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، يفيد بوجود جثة هامدة لفتاة في العشرينات من عمرها في أحد شوارع دائرة القسم بعد وقوع مشاجرة بينها وبين إحدى السيدات ونجلها بسبب خلافات الجيرة.

حالة نفسية سيئة

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أوسيم لمكان الواقعة، وتبين صحتها، وأنَّ السبب وراء إتيان الفتاة العشرينية بإلقاء نفسها أنَّها تمر بحالة نفسية سيئة وديمومة الشجار بينها وبين السيدة المتهمة ونجلها، وهو ما جعلها تقبل على الانتحار بعد حدوث مشاجرة بينهما.

تمّ التحفظ على جثة الفتاة لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، والقبض على السيدة المتهمة ونجلها للتحقيق معهم في الواقعة والوقوف على الأسباب الرئيسية وراء إقدام الفتاة على إنهاء حياتها وبيان إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر، ألقى أحد الشباب نفسه على القضبان في أثناء حركة تشغيل القطارات، بمحطة الدقي بالخط الثاني، ما أدى إلى توقف حركة القطارات، وسط ذهول الركاب من تصرف الشاب، مما تسبب في حدوث بعض الإصابات.