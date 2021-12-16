زحام بمحطة مترو أنفاق الدقي بسبب محاولة انتحار شاب

كشف مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، عن قيام شاب بإلقاء نفسه على القضبان أثناء حركة تشغيل القطارات، بمحطة الدقي بالخط الثاني، ما أدى إلى توقف حركة القطارات، وسط ذهول الركاب من قيام شاب بإلقاء نفسه على القضبان، قائلا: «الشاب عايش ولكن حصلت له بعض الإصابات».

زحام بمحطة الدقي بمترو الأنفاق

وشهدت محطة الدقي باتجاه رصيف المنيب، زحاما شديد على أرصفتها، بسبب محاولة انتحار فاشلة لشاب تحت عجلات مترو الأنفاق.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنه تم وقف حركة القطارات والقبض على الشاب، لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها، وسيتم الدفع بقطارات إضافية، لتخفيف الزحام بالمحطات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

قطارات مترو الأنفاق تعقم ضد كورونا بشكل يومي

ونوه المصدر، إلى أن قطارات مترو الأنفاق، تخضع بشكل يومي إلى أعمال تعقيم وتطهير، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2019، وأن أعمال تعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات تتم بشكل يومي، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.