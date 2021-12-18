مقتل شاب على يد زوج والدته بالشرقية.. «تدخل للدفاع عن أمه»

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية القبض على سائق «توك توك» قتل ابن زوجته خلال مشاجرة معها، حيث تدخل المجني عليه للدفاع عن والدته، فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض ما أدى لوفاته في الحال.

مقتل شاب على يد زوج والدته

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا بوفاة «مصطفى . ط . ا»، 17 عاما، إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

وانتقلت قوة ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازم، وتبين وقوع أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجني عليه عرفيا، ويعمل سائق «توك توك»، حيث وقعت مشاجرة بين المتهم وزوجته فيما تدخل ابنها للدفاع عنها فقام المتهم بالتعدي عليه، وسدد له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح ابيض ما أدى لوفاته .

ونُقلت الجثة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة، ثم صرحت بالدفن، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إصابة والد وابنه بحروق في حريق ورشة

وعلى جانب آخر، أصيب أب وابنه بحروق بدرجات متفاوتة، إثر نشوب حريق في ورشة ميكانيكا يعملان بها في مركز أبو حماد.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا بنشوب حريق في ورشة ميكانيكا بدائرة مركز شرطة أبو حماد، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالورشة وإصابة أب وابنه.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف، ونُقل المصابون إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة من الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها وتم تحرير محضر بالواقعة.