الأمن يكشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة الشرقية: «مفيش ضرب»

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم، ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا، تحت عنوان «فتاة تروي تفاصيل تعرضها للتحرش والضرب بواسطة عدد من الشباب بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية».

الفتاة تكشف تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين تصوير سيدة لفتاة، مقيمة بدائرة المركز، تروي تفاصيل تعرضها وصديقتها للتحرش اللفظي من قبل بعض الشباب بذات الناحية، كما تبين قيام الفتاة المشار إليها بالإبلاغ بمركز شرطة الزقازيق عن واقعة سب وقذف لـ 3 أشخاص غير محددين بذات الناحية، ولم تتهم أحد بالتعدي عليها بالضرب أو التحرش عكس ما ادعته بمقطع الفيديو المشار إليه.

وبسؤال الفتاة التي ظهرت بالفيديو، اتهمت 3 أشخاص، مقيمين بذات الناحية، بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

ضبط المتهمين واعترافهم بسبب وقذف الفتاة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المُبلغة على إثر تعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والقذف، كما أنكروا التعدي عليها بالضرب أو التحرش بها.