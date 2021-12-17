تشييع جثمان الطالب المقتول على يد زميله في الشرقية

شيّع أهالي أبو كبير منذ قليل، جثمان الطالب عمار محمد الذي لقي مصرعه على يد زميله إثر تعديه عليه بالضرب خلال مشاجرة بينهما داخل سنتر دروس خصوصية بمركز فاقوس، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وشاركت جموع غفيرة من أهالي قرية السويركي في تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم.

تداول آخر كلمات الطالب المقتول

وأعاد أصدقاء الطالب الراحل ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول آخر ما كتبه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قبل مصرعه، وانهالت التعلقيات التي تضمنت الدعاء للفقيد الراحل بالرحم والمغفرة والدعاء لأهلة بالصبر والسلوان.

آخر ما كتبه الطالب عمار محمد قبل وفاته

وكان الطالب عمار محمد المجني عليه كتب منشورا على موقع «فيس بوك» قبل وفاته قال فيه: «يا جماعة أنا في كلمتين محشورين في زوري عايز أقولهم أنا عمري ما غرت من حد ولا عمرى حقدت على حد ولا عمري بصيت في اللي في أيد غيري ربنا خلقني كدة عمري ما بصيت لحد في اللي معاه ولا فى حد شاطر حدقت عليه ربنا يسهل لخلقه بس هي دي حياتي مش بعرف أغير من حد علشان ولا عمري هبص لحد لو كان أشطر مني ولا أضعف مني ربنا يسهل لكل واحد وشكرا».

بلاغ بمقتل طالب على يد زميله في فاقوس

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغا بوقوع مشاجرة بيت طالبين في المرحلة الثانوية داخل مركز للدروس الخصوصية بمركز فاقوس ما أسفر عن مصرع «عمار. م. ز» 18 عاما مقيم بمركز فاقوس إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل زميله «خالد. ص» 18 عاما مقيم بقرية كفر العلماء.

القبض على الطالب لمتهم وتشريح جثة المجني عليه

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين وقوع المشاجرة بسبب نقاش حاد حول إحدى المواد الدراسية بين الطالبين وتطور الأمر لمشاجرة بين الطرفين وتبادل الضرب بالأيدي واللكمات، وتم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي. كما ألقت الشرطة القبض على الطالب المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية.