طلب إحاطة لوزير الرياضة بسبب تدني الخدمات في بعض مراكز شباب الشرقية

تقدم النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، عن محافظ الشرقية، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بسبب ما تشهده مراكز الشباب في عدد من مدن ومراكز المحافظة من إهمال، ما أدى لانصراف الشباب عنها، وعزوفهم عن مشاركة الرياضة.

وقال «عبدالنبي»، في طلب الإحاطة، إن مراكز الشباب والرياضة بمراكز بفاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، والتي تخدم أكثر من مليون مواطن، تعاني من عدم وجود أنشطة رياضية، ولم يدرج أي مركز شباب في تلك المراكز، ضمن الأعمال الإنشائية للعام المالي المنتهي، ما أدى لوقوع التعديات عليها.

النائب: الاهتمام بالشباب من أولويات القيادة السياسية

وأكد النائب أن الاهتمام بالشباب من أولوليات القيادة السياسية الحكيمة، والدولة المصرية تولي الشباب اهتماما خاصا، لافتا إلى أن وزارة الشباب المنوط بها ذلك الدور، لم تفي بالتزاماتها تجاه الشباب، وتسببت في حرمان مراكز الشباب ببعض مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، من الخدمات التي تقدمها الوزارة من حيث عدد مراكز الشباب وتعداد السكان وجغرافيته.

وانتقد عدم دعم الوزارة للإعانات الإنشائية وتدريب العاملين، وعدم تفعيل للائحة المالية لسنة 2021، والتي تعيق جذب الشباب من خلال العضوية وسداد المتأخرات، فضلا عن تغول مجالس الإدارات لبعض المراكز في فصل الأعضاء، بحسب النائب.

مطالب بالتدخل السريع لحل الأزمة

وطالب عضو محلس النواب، عن دائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، وزارة الشباب، بسرعة التدخل العاجل لمواجهة تلك النتائج الخطيرة التي تؤثر على الشباب، وتنعكس بالسلب على الدولة المصرية، حيث سيقع الشباب في براثن الأفكار الهدامة والمتطرفة .

وطالب النائب، في طلب الإحاطة الذي وجهه للمستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، بإحالة الطلب للجنة الشباب والرياضة، وذلك إعمالا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.