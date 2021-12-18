الفنان تسولاكيديس: سعدت بالأجواء في مصر وفوجئت بتفاعل الجمهور ببني سويف

قدم المخرج والممثل اليوناني إيفيدوكوموس تسولاكيديس، ورشة بعنوان «حرفية الممثل - المشي والسقوط»، ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 28، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وذلك في مسرح الموسيقى العربية برمسيس على مدار يومين، كما قدم الورشة بقصر ثقافة بني سويف.

تفاعل كبير من الجمهور في بني سويف

وقال «تسولاكيديس»، إنه فوجئ بتفاعل الجمهور في بني سويف ووصل عدد المشاركين بالورشة هناك لأكثر من 20 مشتركا، ولمس فيهم جميعا حب التجربة والاستفادة من كل ما تم تقديمه في الورشة، متابعا «كان من المقرر انتهاء الورشة في بني سويف الساعة الثانية ظهرا، لكن نظرا للتفاعل الكبير من المشاركين تم مد وقتها لأكثر من ساعة أخرى، كما أن الشباب المشاركين كانوا متفاعلين بشكل كبير لأن عدد كبير منهم جزء من مشروع ابدأ حلمك».

وأضاف في تصريحات صحفية: «طاقات الشباب في الورشة سواء في بني سويف أو في القاهرة كبيرة، كما أنني سعدت بوجودي ضمن فعاليات المهرجان بمصر، واستمتعت بالتواجد في مصر وزرت عدد من المعالم الأثرية خاصة أن الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية بينهم أمور مشتركة كثيرة».

تدريبات على التمثيل الارتجالي

واعتمدت الورشة على التمثيل الارتجالي، يتدرب خلالها المشاركون على الارتجال والتمثيل المنظم لتنمية مهاراتهم، وتم اختيار هذه الارتجاليات من أجل تنمية المرونة اللفظية والخيالية ولزيادة شعور إحساس الممثل بالواقعية، مما يساعد الممثل من خلال بعض التمارين على تنمية الخيال الإبداعي لديه وتحليله للأشياء، بالإضافة إلى مسؤوليته تجاه المشهد ككل وتجاه الممثلين وبعضهم، وسيقوم المشاركون بتمارين يمكن تطبيقها على مشهد أو مونولوج لإيجاد تعريف محدد ومفصل للشخصية المقدمة.

وكذلك تعرف المشاركون على تقنيات تساعدهم على التركيز والتواصل مع الآخرين وفهم معنى الحضور المسرحي وأيضًا توسيع مخيلاتهم لتقمص الشخصيات، بالإضافة إلى ذلك، استحضروا مواقف وعقبات وصراعات سابقة، أما في الساعة الأخيرة من الورشة، فتم تحضير عرض مسرحي ارتجالي بعنوان «التقدم والسقوط» ومدته 45 دقيقة تضمن إيقاعًا أساسه علاقة الممثل بالمكان المحيط به، وتهدف تلك الورشة إلى اكتشاف الإيقاع الداخلي بالتناسق مع الإيقاع الخارجي وتطبيقهم على المونولوج الذي يتم اختياره سواء من التراث الكلاسيكي أو من الفن المعاصر من أي لغة.

معلومات عن إيفيدوكوموس تسولاكيديس

المخرج والممثل إيفيدوكوموس تسولاكيديس درس الطب في جامعة روما، وحصل على بكالوريوس في الفنون مع مرتبة الشرف من كلية الدراما بالمسرح القومي لشمال اليونان، وواصل دراسته في الدراما والتمثيل والإخراج في «نيويورك استديو» بدعم من الحكومة الأمريكية مؤسسة «فولبرايت».

وأثناء وجوده في مدينة نيويورك، حضر ورش في استوديو Actors، وتخرج من GUO BA «الدراسات الإنسانية.. الثقافات الأوروبية» وحصل على البكالوريوس من OUC MA «الدارسات المسرحية، التمثيل والإخراج»، وعمل مع العديد من الفرق المسرحية وحصل على العديد من الأدوار في بعض الأعمال الدرامية والأفلام.

كما أنه أخرج العديد من المسرحيات في اليونان وخارجها، وقام بالتدريس في العديد من الدول مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وهولندا وغيرهم، بالإضافة إلى ذلك ينظم «تسولاكيديس» لقاء دولي لصناع المسرح من جميع أنحاء العالم.