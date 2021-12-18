السيطرة على حريق في محل دهانات بدمياط.. ومصدر: السبب ماس كهربائي

نشب حريق بمحل لبيع الدهانات بقرية البصارطة بدائرة مركز دمياط، ما تسبب في حرق كل المحتويات.

حريق في محل دهانات

وتلقت الحماية المدنية بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بنشوب حريق في محل لبيع الدهانات كائن بعقار قديم، ما أدى لاحتراق المحل، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحادث، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، لتتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنازل المواطنين المجاورة.

مصدر: الحريق بسبب ماس كهربائي

وذكر مصدر أمني لـ«الوطن»، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، لافتا إلى أن العقار الكائن به المحل قديم. وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.