وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق أكاديمية وهمية دون ترخيص في دمياط 

تلقى الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من «السيد عطا»، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

غلق منشأة وهمية في دمياط

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة بأكاديمية الرائد المعتمدة للاستشارات وتنمية الموارد البشرية، والكائن مقرها في فارسكو بدمياط، وتزعُم منح دبلوم مهني مُعتمد في تخصصات «التمريض، التدليك والعلاج الطبيعي، التحاليل الطبية، صيانة الأجهزة الطبية»، وتُزاول نشاطا تعليميا مُتمثلا في تقديم كورسات في مجالات «الاسعافات الأولية، ومكافحة العدوى، وظائف الأعضاء، والمصطلحات الطبية»، دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وأشاد الوزير بجهود لجنة الصبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للإطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن التواصل مع الوزارة.