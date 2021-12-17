استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15218 طنا تشمل: 7232 طن يوريا و3692 طن فوسفات و2000 طن كوارتز و248 طن حجر جيري و2046 طن رمل.

60171 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60171 طنا تشمل: 19000 طن ذرة و21338 طن قمح و1820 طن خشب زان و10000 طن صويا و1304 طن خردة و6709 طن حديد، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 724 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وخس وملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «ريحان وبصل وعدس وليمون وبرسيم وفول وفول سوداني وسمسم وقطن» وفواكه «فراولة وبرتقال ورمان» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والكويت والسعودية وسنغافورة وهولندا وإنجلترا وسريلانكا وألمانيا والهند ومالطا وإيطاليا وفيتنام وإنجلترا واليونان بنجلاديش وهونج كونج وأمريكا والصين وسلوفينيا.

134604 أطنان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 193 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 819 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 134604 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115256 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2577 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3873 شاحنة.