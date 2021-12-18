بعد تقديمه برنامج رعب.. أحمد يونس: «بتظهر لي بنت لابسة أبيض»

تحدث الإعلامي أحمد يونس خلال حلوله ضيفًا على برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، عن بداية تقديمه برامج الرعب، وقال إن الرعب بدأ معه بالصدفة، عندما كان يحكي قصة عن جريمة قتل، وقام بتعديل الموسيقى التصويرية والصوت في البرنامج، فقابل ذلك استحسان من الجمهور، واستفسارهم عن قصص الرعب الجديدة.

فكرة حلقات الرعب التي قدمها أحمد يونس

وأضاف أحمد يونس، أن حلقات الرعب التي قدمها كانت تدور حول شخصية الصحفي نادر نور الدين، وهو محقق في العديد من الجرائم، وقام خلال ذلك بالتواصل مع العديد من الشخصيات، مثل المغسل، والتربى، والحانوتي وهي يسردون العديد من القصص المثيرة.

أحمد يونس: نجاح قصص الرعب كان مرعبا بالنسبة لي

كما عبر عن سعادته بردود أفعال الجمهور على تقديمه فقرات الرعب، قائلًا: «بعد ما بدأت أطور من فكرة الرعب وجدت رد فعل غير طبيعي ونجاح كان مرعبا بالنسبة لي».

أحمد يونس يتحدث عن ظاهرة الجاثوم

وعن ظاهرة «الجاثوم» أو ما يعرف بشلل النوم قال أحمد يونس: «إنك تحس بكل حاجة ومش قادر تقوم أو تنده أو تتحرك، هذا علميا له تفسير طبي إنه شلل النوم، وله تفسير أن الروح بتتنقل، وإن الناس تحس إن حد طابق على صدرها، وفيه كتاب في عالم الجن بيقدمه بتفسير تاني».

وأشار يونس، إلى أنه بالتزامن مع تقديمه فكرة البرامج المرعبة، بدأ يشاهد بعض الأشياء الغريبة والغير مألوفة، قائلًا: «أنا مرة شفت بنت لابسة طرحة بيضاء، وبتظهر في توقيت معين، ومتكلمتش، بس مراتي وأمي وابني شافوها، بدأت أعرف إن اسمها إيمان، وشكلها 16 سنة، واليوم اللي بشوفها فيه، ببص قدام السرير أحس بالخوف».