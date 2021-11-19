أحمد يونس يقدم درسا عن التنمر في فصل بمدرسة في وادي النطرون (فيديو)

قدم الإعلامي أحمد يونس مقدم برنامج «أتوبيس السعادة» على قناة «dmc»، درسا عن عدم التنمر، ضمن جولته في مدرسة «الصفا والمروة» للتعليم الأساسي في مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

ودعا مدرس الفصل الطالبات إلى احترام مختلف الآراء، لأن كل شخص لديه رأي يقبل الصواب والخطأ، وعندها تدخل مقدم البرنامج وسأل الطلاب التلاميذ عما إذا كان أي منهم تعرض للتنمر، كما سألهن عما إذا تنمرن على غيرهن.

موقف صعب بسبب ارتداء النظارة: «يا أبو 4 عيون»

وحكى يونس موقفا تعرض فيه للتنمر بسبب ارتدائه نظارة طبية، حيث كان يرتديها منذ أن كان تلميذا في المرحلة الابتدائية: «اتقال لي يا أبو 4 عيون، وكان عندي مشكلة في إن حد يقولي نظرك ضعيف، فبقيت آخد النظارة وأحطها في الشنطة عشان محدش يقولي».

كان على حافة الهاوية بسبب الخوف من التنمر

وأشار يونس، إلى أنه كرر هذا التصرف حتى بدأ نظره يضعف أكثر فأكثر وأصيب بصداع ولم يعد قادرا على التركيز: «عملت وقفة وسألت نفسي أنا ليه مش بلبس النظارة؟ قلت أنا مش بعمل حاجة غلط، وقررت إني طالما بعمل الصح وملتزم بالمطلوب مني والنظارة حاجة مفيدة ليّ محدش كان له حاجة عندي».

الثقة بالنفس سلاح التغلب على التنمر

ولفت، إلى أنه قرر ارتداء النظارة، وهو ما شجع الكثير من زملائه على ارتدائها: «الواحد طالما واثق في نفسه وعارف إنه بيعمل المطلوب منه صح وملتزم وأخلاقه عالية ويحترم غيره محدش له حاجة عنده».

وواصل: «لا اتريأ على حد ولا أسمح لحد يتريأ عليّ، ولما حد يتريأ عليّ فأوقف حياتي عند نقطة معينة فده معناه إني غلطان ولازم أكمل، مفيش حاجة اسمها كلام الناس يوقفني، اللي يتكلم يتكلم».