وزير الرياضة و4 محافظين يشهدون إطلاق ماراثون الدراجات بالمنيا

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، إشارة بدء ماراثون الدراجات داخل محافظة المنيا، بحضور محافظي المنيا، وأسيوط، وبني سويف، والفيوم.

«صبحي» يتفقد المركز الإقليمي للتبرع بالدم

وتضمن برنامج الزيارة، عقد لقاء مفتوح مع شباب البرلمان، ثم تفقد المركز الإقليمي للتبرع بالدم مع عدد من الشباب المتطوعين، ومركز شباب جبل الطير القبلية بمركز سمالوط، ومركز شباب بني مزار، ونادي بني مزار الرياضي، ومركز شباب البهنسا ببني مزار.

وكان زير الشباب والرياضة، افتتح بطولة الجامعات الأولي للياقة التنافسية بمشاركة 40 جامعة، والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت» بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «الرياضة أسلوب حياة»، وذلك لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كافة أفراد الأسرة المصرية بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.

دوري مراكز الشباب للصم

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شهد فعاليات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة بمقر نادى المنيا الرياضي بمشاركة فرق من 4 محافظات هي المنيا، والإسماعيلية، والفيوم، وأسوان.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، تبذل جهدا كبيرا، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، من أهمها قطاع الرياضة الذي يعد متنفسا لتلك الطاقات المبدعة.

وأضاف أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية أتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص من ذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصة لذوي الهمم في جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لأنهاء كافة طلباتهم، كما يجري متابعة أعمال إنشاء نادى متحدى الإعاقة المقام على 10 أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم.