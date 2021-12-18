ضبط سلخانة لـ ذبح وسلخ الحمير في المنيا.. والتحفظ على 3 متهمين

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إنه تم ضبط 45 حمارا حيا، و9 حمير مسلوخة، و14 جلد حمار مسلوخا، وسكينة سلخ، داخل أحد المنازل والذي يتم استغلاله كـ مسلخ غير قانوني، وتم تحرير المحضر رقم 4069 إداري قسم ملوي، حيث تم القبض على المسئولين عن المسلخ وهم «عيد م. ع. م»، و«عبدالنور. ن. ف»، و«أحمد. ع. م»، وتم التحفظ على المضبوطات.

مقطع فيديو يظهر الحمير مذبوحة ومسلوخة الجلود

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تظهر فيه وجود مجموعة من الحمير مذبوحة ومسلوخة الجلد، داخل أحد المنازل غير المأهولة بالسكان بحي جنوب بمدينة ملوي، محافظة المنيا.

ويظهر في الفيديو الرائج على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول قوات الأمن إلى مكان بلاغ أهالي مدينة ملوي.

وأوضح مصدر مسئول، قيام البعض بذبح الحمير، وسلخ جلودها، لتصديرها مقابل مبالغ كبيرة لإحدى دول شرق آسيا، لاستخدامها في تصنيع المنشطات الجنسية وغيرها من الصناعات.

ونفذت مديرية الصحة بالمنيا، في وقت سابق، حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، على مدار شهر نوفمبر الماضي، وذلك لمتابعة الحالة العامة للأسواق، ولإحكام الرقابة على منافذ البيع وأماكن عرض وتوزيع المواد الغذائية.

إعدام 3024 كيلو أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية..

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 722 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وتم تحرير 339 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص.

وأشار الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إلي أنه تم إعدام 3024 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 563 كيلو حلاوة طحينية ومنتجات لحوم منتهية الصلاحية وبها تغير بالخواص الطبيعية، بالإضافة الى ضبط 1000 لتر من اللبن غير صالح للاستهلاك، لافتا إلى إنه تم سحب 782 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.