طبيب يحذر من زيادة مصابي أوميكرون في مصر: انتشاره أسرع

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن زيادة أعداد المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في الفترة المقبلة، بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث إصابات بـ«أوميكرون»، قائلا: «من المتوقع أن تشهد أعداد الإصابات ارتفاعا كبيراً».

وأوضح «الحداد» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الارتفاع المتوقع في أعداد الإصابات يرجع إلى قدرة المتحور الجديد على الانتشار بشكل أسرع، موضحا أنها تتجاوز كل المتحورات الجديدة التي ظهرت في الفترة الأخيرة حيث ينتشر «أوميكرون» أسرع بـ70 مرة من أي سلالة أخرى من فيروس كورونا.

الحداد: لا داعٍ للقلق

وأشار «الحداد» إلى أنه على الرغم من القدرة الكبيرة على الانتشار، فأنه ليس على المواطنين القلق من المتحور الجديد «أوميكرون»، بسبب أن حدة المتحور وقوته أقل من باقي المتحورات، كما أن معظم الإصابات سوف تكون من الدرجة البسيطة والمتوسطة.

وطالب بعدم الاستهتار واتخاذ كافة إجراءات الحيطة، كما شدد على الإسراع في تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا لأنه يحد من انتشار الفيروس ويقلل من أعراض الإصابة.

الجرعة التعزيزية لا تمنع الإصابة ولكن تخفف الأعراض

وكان مدير قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح صرح في وقت سابق، أن أخذ الجرعة التعزيزية لفيروس كورونا يدعم الجهاز المناعي ويعمل على إعادة تنشيطه، من خلال زيادة الأجسام المضادة بالجسم، وأن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس، وما يدل على ذلك أن الفيروس مازال موجودًا، ولكن الجرعات تمنع المضاعفات وتقلل من أعداد الوفيات.

بطء التطعيم السبب الرئيسي وراء ظهور المتحورات الجديدة

وأكد أن السبب الرئيسي وراء ظهور كل تلك السلالات سواء كانت «دلتا، دلتا بلس، أوميكرون، أوميكرون بلس» هو بطء العالم في التطعيم ضد كورونا، وهذا يسمح للفيروس بالتطور وزيادة عدد طفراته والذي أدى في النهاية إلى ظهور تلك السلالات الجديدة.