عالمة بريطانية تحذر من وباء قادم أكثر فتكا من كورونا.. وأستاذ مناعة يرد

هل سيشهد العالم وباء جديد يهدد حياة البشرية ؟، تساؤل يفرض نفسه على المواطنين من مختلف أنحاء العالم، بعد ظهور جائحة كورونا والتي لم يتمكن العالم من السيطرة عليها ومنع تحورات الفيروس حتى اللحظة، وفي هذا الصدد قالت «سارة غلبيرت»، عالمه بريطانية في جامعة «أكسفورد»، أن الوباء القادم سوف يكون أكثر فتكاً و شراسة من الوباء الحالي كورونا وذلك وفقا لـ«شبكة سكاي نيوز البريطانية».

وأضافت «غلبيرت»: «لا يوجد حتى الآن تمويل كاف للتأهب للأوبئة، و يجب ألا تضيع الإنجازات التي حققناها والمعرفة التي اكتسبناها من محنة كورونا».

فيروسات خطيرة ظهرت بانتظام خلال الثلاثين عاماً الماضية

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن السنوات الثلاثين الماضية، شهدت ظهور مجموعة من الأوبئة بشكل منتظم وهذا ينذرالخطر، ومن تلك الفيروسات عالية التهديد والخطورة التي ظهرت الإنفلونزا والأيبولا وحمى الضنك وأخرها كورونا الذي مازال مستمر حتى الآن.

أسباب تساعد على ظهور فيروسات أكثر شراسة فى المستقبل

وأوضح «بدران»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور فيروسات أكثر خطورة وشراسة من الفيروسات الحالية ومنها، زيادة عدد سكان العالم، وتناول لحوم الحيوانات البرية الذي يسهل انتقال الفيروسات إلى الإنسان، وبعد ذلك تتحور تلك الفيروسات لتصبح أكثر شراسة.

وأشار إلى أن من بين الأسباب أيضا تضخم رحلات السفر والتنقلات بين الصين وأرجاء المعمورة، ما يزيد من احتمال انتشارالفيروسات بكافة قارات العالم، حيث أصبح العالم قرية صغيرة، الأمر الذي يسهل انتشار الفيروسات بسرعة أكبرعبر مسافات أكبر.

العالم ليس لدية القدرة علي التصدي للوباء القادم

وأوضح «بدران»، أن العالم ليس لدية القدرة على التصدي للوباء الجديد والدليل على هذا فشله في التصدي لفيروس كورونا الذي استمر على مدار سنتين وربما يستمر لسنوات أخرى، لافتا إلى عدم القدرة على منع ظهورالسلالات الجديدة من كورونا، بجانب الفشل العالمى فى إيجاد علاج ضد أغلب الفيروسات التي تعرض لها العالم، وللاستعداد للوباء الفيروسي القادم تحتاج الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى التركيز على إعداد البنية التحتية للرعاية الصحية والمراقبة الفيروسية للتنبؤ بالجائحة التالية.