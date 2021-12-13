5 تصريحات من «الصحة» بشأن المتحور الجديد.. pcr يكتشف الحالات الإيجابية

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، حيث أقدمت الوزارة على تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، بخصوص متحور فيروس كورونا الجديد، بعدد من المعلومات حول المتحول الجديد، في إطار الوقوف على مستجدات الأمور والتي جاءت على النحو التالي:

ـ تحليل PCR ما زال قادراً على اكتشاف الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا، حتى مع المتحور الجديد، ولا صحة لعدم فاعلية التحليل مع هذا المتحور.

ـ هناك توسع في إجراء المسح الجيني لسرعة اكتشاف أي متحوارات.

ـ من المقرر أن تستقبل مصر شحنات جديدة من لقاحات فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، ومع بداية العام المقبل، ولا داعي لخوف المواطنين من اللقاح.

ـ مع زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا، سيقل عدد المصابين بالمرض، وتصبح أعراضه وخطورته أقل حدة على عكس إهمال التطعيم.

ـ جرى تطعيم ما يقرب من أكثر 30% من المواطنين، وتستهدف الصحة الوصول إلى تطعيم 40% بنهاية العام الجاري.

وتناشد الصحة، المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا، بسرعة التسجيل على الموقع، وتلقي اللقاح، الذي يعتبر الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة COVID-19، أو التوجه إلى أقرب وحدة صحية للتسجيل، والحصول على اللقاح فورا، حيث عملت الوزارة، على رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الإصابات الشديدة بفيروس كورونا، في إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين، وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.