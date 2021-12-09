هل تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا يقاوم المتحور الجديد «أوميكرون»؟

مازالت تداعيات جائحة «كورونا»، تلقي بظلالها على كافة دول العالم، وسط تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات، ومنذ ظهوره أواخرعام 2019، لم يتوقف الفيروس عن التحور وإصدار العديد من السلالات التي تتسم بالخطورة والقدرة العالية على الانتشار وأخرها سلالة «أوميكرون»، التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها الأشرس والأوسع انتشارا بين سلالات الفيروس.

ويتساءل الكثيرون عن مدى فاعلية اللقاحات الحالية مع السلالة الجديدة «أوميكرون»، وهل حقا تلقي ثلاث جرعات من اللقاحات الحالية فعالة ضد السلالة الجديدة؟، وهو ما يجيب عنه لـ«الوطن»، الدكتور مجدي بدران أستاذ المناعة والحساسية وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

لقاحات كورونا الحالية تتسم بفاعلية عالية

وقال الدكتور مجدي بدران، أستاذ المناعة والحساسية وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن جميع لقاحات كورونا الحالية أثبتت كفاءة ضد جميع المتحورات حتى الآن، حيث قللت اللقاحات الحالية من الإصابة الشديدة، والمضاعفات والحاجة للأكسجين والتهوية الميكانيكية، بالإضافة إلى تلقي العلاج في المستشفيات، ونسب الوفاة.

وأضاف «بدران»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، يقاوم التطعيمات المتوفرة فى العالم حالياً.

هل تلقي ثلاث جرعات من اللقاحات تقاوم «أوميكرون»؟

وأوضح «بدران»، أن اللقاحات المتوفرة حالياً ينبغي أن توفر حماية ضد السلالة الجديدة، حيث أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتحور «أوميكرون»، قد يصيب من سبق إصابته بعدوى الكورونا وكذلك من حصل على التطعيم، لكن الأعراض تكون خفيفة وطفيفة.

وأكد أنه حال ثبوت ضعف فعالية اللقاح تجاه متحور أوميكرون، يبقى التطعيم أفضل من غيابه خاصة بعد الموجة الوبائية الشرسة الحالية في أوربا بسبب متحور دلتا، لمنع ظهور سلالات جديدة والحد من انتشار الفيروس.