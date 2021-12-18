«مايكروسوفت» تعلن طرح تحسينات جديدة لويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft عن إصدار تحديثات وتحسينات جديدة للإصدار الجديد الخاص بها Windows 11 والذي أصدرته خلال العام الحالي.

وقالت الشركة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها إن في الإصدار الجديد الخاص بالتحسينات والذي تم إطلاقه تحت مسمى «Windows 11 Preview Build 22523».

قامت شركة مايكروسوفت بنقل عدد من الإعدادات الخاصة بالنظام من لوحة التحكم إلى تطبيق الإعدادات، وكذلك إصلاح العديد من الأخطاء التي تم اكتشافها.

التحسينات التي أضافتها الشركة

1- سيتم الآن فتح روابط البرامج والميزات في لوحة التحكم على الإعدادات التطبيقات التطبيقات المثبتة، حيث سيتم نقل تحديثات إلغاء التثبيت من لوحة التحكم إلى صفحة جديدة في «الإعدادات» ضمن «إعدادات Windows Update History».

2- معالجة مشكلة كانت تؤدي إلى فقدان تركيز لوحة المفاتيح وتوقفها أحيانًا بعد الضغط على «Enter» عند استخدام F2 لإعادة تسمية ملفات OneDrive.

3- تحسين استدعاء الكتابة بالصوت.

4- تم إصلاح مشكلة عدم رسم حدود تجارب إدخال النص «الكتابة الصوتية، لوحة الرموز التعبيرية، إلخ» بشكل صحيح عند تمكين سمة التباين.

5- إصلاح المشكلة التي تسببت في عدم فتح الروابط بشكل صحيح عند فتح لوحة الأدوات باستخدام التمرير.

6- تم حل المشكلة المتمثلة في تعطل خيار «إضافة جهاز» في Bluetooth والأجهزة عند محاولة توصيل أجهزة Bluetooth جديدة.

7- تمت إضافة عدد من الكلمات الرئيسية لإظهار ميزة الوصول الصوتي في إعدادات نتائج البحث.

8- تم إصلاح مشكلة تسببت في تعطل DWM «تسبب في وميض الشاشة بشكل متكرر» عند محاولة استخدام تطبيقات معينة.

9- التخفيف من مشكلة تؤدي إلى تعليق تطبيقات معينة أثناء تشغيل الراوي.

وغيرها من الإصلاحات التي قامت بها الشركة للنظام لتحسن التعامل مع Windows 11، حيث أوضحت الشركة أنه مازال هناك بعض المشكلات التي يتم العمل على حلها.