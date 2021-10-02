جوجل تختبر تصميمها الجديد على «ويندوز 11»

بدأت شركة جوجل Google في اختبار تصميمها الجديد لمتصفح "كوروم Chrome" على نظامي التشغيل ويندوز Windows 10 وويندوز 11 Windows 11 ، حيث تتوفر الآن المزيد من التفاصيل حول الإصلاح البصري للموقع.

وقالت شركة ويندوز عبر موقعها الإلكتروني، إن شركة جوجل Google تستخدم قائمة Windows 11 التي تشبه Microsoft Edge لجعل المتصفح يتماشى مع نظام التشغيل الجديد.

وأضافت أنه يتم توفير اللمحة الأولى لما قد يبدو عليه Google Chrome على Windows 11 في أحدث إصدار من Canary ، ولكن لرؤيته ستحتاج إلى تشغيل علامة تجريبية جديدة لمشاهدة التحسينات.

كما هو متوقع أن تكون تغييرات نمط Windows 11 في Google Chrome ضئيلة في الوقت الحالي، وهي مقتصرة على القوائم فقط.

وفي الوقت الحالي ، يأتي فقط مع بعض التعديلات على القائمة، على سبيل المثال ، تظهر الآن الزوايا الدائرية وتأثيرات الظل عند النقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان داخل المتصفح أو فتح القائمة الرئيسية.

وأشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن Google تقوم أيضًا بتجربة تحسينات أخرى في التصميم لمتصفح Chrome حيث تعمل على زيادة مستوى شفافية بطاقات تمرير علامات التبويب، ويبدو أن هناك إجراء تغييرات أكثر أهمية على نافذة Google Chrome أو شريط علامات التبويب في الوقت المقبل.

بخلاف Google Chrome، يدعم Microsoft Edge مادة Mica على نظام التشغيل Windows 11 وتعمل مادة Mica على محاذاة لون خلفية منطقة علامة تبويب المتصفح مع سطح المكتب وإنشاء تجربة بطلاقة يمكنها التمييز بين التطبيقات المتعددة.

طرق الحصول على تصميم Chrome الجديد

لتمكين قوائم نمط Windows 11 التجريبية لمتصفح Chrome ، اتبع الخطوات التالية:

-قم بتنزيل Chrome Canary.

-افتح Chrome: // flags menu.

-قم بتمكين علامة 'قوائم نمط Windows 11'.

-أعد تشغيل المتصفح.

لن تضر الزوايا المستديرة لنظام التشغيل Windows 11 و Mica بالأداء

وأكدت Microsoft مؤخرًا أن التطبيقات التي تستخدم مواد تصميم Windows 11 الجديدة لن تؤثر على أداء نظام التشغيل، على عكس مادة الأكريليك ، تم تصميم تأثيرات التصميم هذه خصيصًا لتحقيق أداء أعلى. وبالمثل ، لن يكون للزوايا الدائرية أي تأثير على أداء النظام.

قامت Microsoft بتحسين أداء عرض الرسومات لمعالجة المشكلات المتعلقة بالحواف المستديرة ، لذلك لن يلاحظ المستخدمون أي اختلاف في الزوايا المربعة.